Apple, iPhone'lar için yeni spor uygulaması sundu
ABD merkezli teknoloji firması Apple, tüm iPhone modelleri için ücretsiz bir spor uygulaması yayınladı.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 17.2 ve sonraki sürümleri çalıştıran "Apple Sports", kullanıcılara gerçek zamanlı skorlar ve istatistikler sunacak.
İSTATİSTİKLERİ SUNACAK
Uygulamada, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İtalya (Serie A), İspanya (LaLiga) ve Meksika (Liga MX) futbol liglerinin yanı sıra Amerikan Futbol Ligi (MLS), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) sezon içinde takip edilebilecek.
Apple'ın Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, "Apple Sports"un skorlara ve istatistiklere son derece hızlı erişim sağladığını belirterek, kullanıcıların favori takım ve ligleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olacağını kaydetti.
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