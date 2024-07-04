Apple, iPhone'larda oyun oynatacak güncellemeyi yayınladı

Apple, iPhone'larda AAA oyunları oynamayı sağlayacak uygulaması Game Porting Toolkit'i güncelledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:42
Apple, iPhone'larda oyun oynatacak güncellemeyi yayınladı
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Apple geçen yıl duyurduğu Game Porting Toolkit isimli geliştirici aracı için yeni bir güncelleme yaptı. Bu sayede, Windows oyunları macOS uyumlu hale getirilebiliyor bu sayede iOS ile de uyumlu çalışabiliyor.

DAHA FAZLA KALİTELİ OYUN iPHONE VE iPAD İLE OYNANABİLECEK

Game Porting Toolkit adı verilen uygulama, oyunun macOS uyumlu hale getirilmesini sağlıyor. Geliştiricilerin optimizasyon çalışmaları yapmasına olanak sağlıyor. Game Porting Toolkit 2 olarak adlandırılan yeni sürüm, bu altyapı sisteminin kapsamını genişletmiş olacak.

Bu sayede daha önce piyasaya sürülmüş oyunların iPhone ile de uyumlu hale getirilmesi sağlanacak. Bu sayede daha fazla AAA oyun iPhone ya da iPad ile oynanabilir olacak.


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