iPhone 15 Pro kullanıcıları 'oyunlarla ilgilenmedi'
Apple, iPhone ile AAA oyunların oynanması için adım atmıştı. iPhone 15 Pro'lar için Resident Evil 4 ve Assassin's Creed Mirage gibi oyunlar bile gelmişti.
Apple'ın iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile AAA oyunları oynatacak olması dikkat çekmişti. Ancak veriler indirmelerin ve satın almaların istenildiği gibi olmadığını gösteriyor. Yeni ortaya çıkan verilere göre 6 Haziran'da piyasaya sürülen Assassin's Creed Mirage, dünya çapında 123 binden fazla indirilmeye ulaştı. Ancak iPhone sahiplerinin yaklaşık 3 bini oyunun tam sürümünü satın aldı.
iPHONE KULLANICILARI POPÜLER OYUNLARI SATIN ALMAYI TERCİH ETMEDİ
Resident Evil'ın da ACM'den farkı yok zira, Resident Evil 4, bugüne kadar 357 bin cihaza yüklendi. Satın alınarak indiren oyuncuların sayısı ise 7 bini geçmiyor. Resident Evil Village için para ödeyen oyuncuların sayısı ise 5 bin 750 oldu.
Burada yaşanan durum ticari başarısızlık olarak görülüyor. Öte yandan uzmanlar mobil oyuncuların çok daha basit oyunları tercih ettiğini ve bu yüzden çok yüksek meblağlara satılan oyunlara ilginin az olduğunu söylüyor.
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