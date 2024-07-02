iPhone 16 serisinde pil ömrü anlamlı şekilde uzayacak
iPhone'lara yapılan en büyük eleştirilerden biri de pil ömrünün kısa olması. Kullanıma bağlı olarak şarj ihtiyacı kısa sürede artıyor.
Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, iPhone tarafında yaklaşık yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunacak. iPhone 16 serisinde ve sonraki modellerde de olması beklenen bu düzenleme, iPhone'ların pil değişim sürecini daha pratik hale getirmeyi de amaçlıyor.
Apple'ın bir süre önce metal kasaya sahip iPhone bataryaları üzerinde çalıştığı ortaya atılmıştı.
iPHONE'LARIN PİL ÖMRÜ DAHA UZUN OLACAK
Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın paslanmaz çelik kasayla çevrelediği bir batarya tasarımına geçeceğini söylemişti. Bu batarya yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek yoğunluklu hücrelere geçiş yapması anlamına geliyor.
Batarya tarafında bu kararın aslında bir karşılığı var. Çünkü Avrupa Birliği'nin aldığı karar gereği, tüm akıllı telefon üreticileri 2025 yılına kadar kullanıcıların telefonlarındaki bataryalarını erişilebilir aletler kullanarak değiştirmesini sağlamak zorunda.
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