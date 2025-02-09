Apple, kameralı AirPods geliştiriyor olabilir

Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:25

Güncelleme: 09.02.2025 - 22:25

Apple'ın yeni bir kameraya sahip AirPods geliştirdiği iddia edildi. Yeni ortaya çıkan rapora göre entegre kameralara sahip olacağı söylenen AirPods yapay zeka özelliklerine de sahip olabilir.

Apple, kameralı bir kulaklık neden geliştiriyor? Bunun sebebinin iPhone'u aktif olarak kullanmadan, kulaklık sayesinde çevreyle etkileşime geçebilmek olduğu aktarılıyor. Görsel Zeka entegrasyonu iPhone 16 serisinde tanıtılan kamera kontrolü özelliğinin bir uzantısı olarak sunuluyor.

Apple analisti Ming Chi Kuo'ya göreyse kameralı AirPods'un bir diğer önemli kullanım alanı da Apple Vision Pro olacak.

Tahminlere göre bu yeni nesil cihaz AirPods Pro 4 modeliyle beraber 2027 yılında tanıtılacak.