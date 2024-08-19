Yeni nesil AirPods iki farklı versiyonla tanıtılacak

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple AirPods 4'ü iki farklı seçenekle tanıtmayı hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:56
Yeni nesil AirPods iki farklı versiyonla tanıtılacak
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Apple, eylül ayında yeni nesil iPhone'larının yanında AirPods 4 modelini de tanıtacak. Etkinlikte tanıtılması beklenen AirPods 4'ün iki farklı versiyon ile tanıtılacağı konuşulmaya başlandı. 

APPLE YENİ NESİL AiRPODS 4'Ü İKİ FARKLI VERSİYONLA TANITABİLİR

Söylentilere göre yeni tanıtılacak AidPods'lardan biri giriş diğeri ise orta segment bir model olacak. Bu iki model arasındaki en önemli fark ise aktif gürültü engelleme özelliği olacak. ANC özelliği AirPods 4 modelinin orta segment olan versiyonunda yer alacak.

İki modelin de şarj kutusu USB-C portuna ev sahipliği yapacak.


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