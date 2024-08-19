Yeni nesil AirPods iki farklı versiyonla tanıtılacak
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple AirPods 4'ü iki farklı seçenekle tanıtmayı hedefliyor.
Apple, eylül ayında yeni nesil iPhone'larının yanında AirPods 4 modelini de tanıtacak. Etkinlikte tanıtılması beklenen AirPods 4'ün iki farklı versiyon ile tanıtılacağı konuşulmaya başlandı.
APPLE YENİ NESİL AiRPODS 4'Ü İKİ FARKLI VERSİYONLA TANITABİLİR
Söylentilere göre yeni tanıtılacak AidPods'lardan biri giriş diğeri ise orta segment bir model olacak. Bu iki model arasındaki en önemli fark ise aktif gürültü engelleme özelliği olacak. ANC özelliği AirPods 4 modelinin orta segment olan versiyonunda yer alacak.
İki modelin de şarj kutusu USB-C portuna ev sahipliği yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- İktidarın zam planı ortaya çıktı!
- 'Biletini vermiş, ona ben karışmıyorum'
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!
- Hande Fırat'tan 'Neden ekranda yoksunuz?' sorusuna yanıt
- Kunter, olimpiyat başarısızlığının nedenlerini anlattı
- Bankalar faiz oranlarını güncelledi
- 'Dincilik afyondur'
- 'Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz'