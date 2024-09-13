Apple'ın AirPods'ları beklenen onayı aldı! Artık işitme cihazı olarak kullanılabilir

Yayınlanma: 13.09.2024 - 06:34

Güncelleme: 13.09.2024 - 06:34

Apple en son etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıttı. Burada yeni kulaklık tanıtmayan şirket, son güncellemesiyle dikkat çekti. AirPods Pro 2'ye gelen bu güncelleme sayesinde kullanıcılar kulaklıklarını işitme cihazı olarak kullanabilecekler.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA Apple'ın AirPods Pro kulaklıklarının son modelini reçetesiz işitme cihazlarına dönüştürecek bir yazılım altyapısını onayladığını söyledi. Apple, şirketin işitme cihazı özelliğinin önümüzdeki haftalarda bir yazılım güncellemesi aracılığıyla uygun cihazlara gönderileceğini belirtti.

AIRPODS ARTIK İŞİTME CİHAZI OLARAK KULLANILABİLECEK

Onaylanan bu yeni özelliğe iOS 18'deki ayarlardan erişilecek. Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmesi için hafif ya da orta düzeyde işitme kaybı yaşadıklarını gösteren bir sonucu ya da doktordan alınan bir işitme kaybı testine sahip olmaları gerekiyor.

Özellik, insan sesleri gibi bazı sesleri yükseltirken, ortam gürültüsü gibi diğer ses frekanslarını en aza indirerek çalışır.