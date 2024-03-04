Apple'a karşı 34 teknoloji şirketi birleşti

Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:48

Güncelleme: 04.03.2024 - 08:48

Önümüzdeki günlerde Apple, Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uymak için Avrupa'daki iOS platformunda bir dizi önemli değişiklik yapacak. Apple, DMA'nın zorunlu bir sonucu olarak artık iOS'ta alternatif uygulama marketlerine izin verecek ve geliştiricilere Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmama seçeneği sunacak. Bu değişiklikler ilk bakışta önemli görünebilir, ancak 34 büyük teknoloji şirketi Avrupa Komisyonu'na bu değişiklikleri onaylamadıklarını ifade eden ve Apple'ın uyum eksikliğine ilişkin endişelerini dile getiren bir yazı kaleme aldı.

YÜKSEK KOMİSYON APPLE'I BİTİRİYOR

Chip'te yer alan habere göre özel anlaşmalar dışında geliştiricilerden yüzde 30 gibi oldukça yüksek bir komisyon alan Apple, bu komisyondan kolay kolay vazgeçmedi ve App Store dışından uygulama yüklemeyi mümkün kılarken geliştiricilerden ‘farklı’ şekilde komisyon talep etti. Spotify, Ocak ayında bu duruma karşı çıkmıştı. Yüksek komisyon oranlarını "gasp" olarak nitelendirdi ve "Apple'ın DMA'nın tüketicilere daha fazla seçenek ve daha fazla kontrol sunma yönündeki çabalarını faydasız hale getirdiğini" iddia etti.

Şimdi ise Epic Games, Deezer, Threema ve diğer 30 şirket, 6 Mart'taki son uyumluluk tarihinden önce aynı endişelerini son bir kez daha dile getirmek üzere Spotify'a katılıyor.

Şirketler Apple durdurulmazsa DMA'nın başarılı olamayacağını açıkça şu sözlerle belirtti:

"DMA'nın başarılı olabilmesi için alternatif uygulama mağazaları ve yan yükleme de dahil olmak üzere gerçek rekabet için fırsatlar yaratması gerekiyor. Yeni uygulama mağazaları, hem uygulama geliştiricileri hem de tüketiciler için rekabetin ve seçeneklerin artırılması açısından kritik önem taşıyor. Resmi uygulama mağazaları haricinde uygulama yükleme, uygulama geliştiricilere Apple App Store ya da kendi dağıtım kanalları ve teknolojileri arasında gerçek bir seçenek sunacaktır. Apple'ın yeni koşulları buna izin vermiyor ve yeni uygulama mağazalarının kurulumunu ve kullanımını geliştiriciler için zor, riskli ve mali açıdan cazip olmaktan çıkarıyor. Apple'ın yeni koşulları, sağlıklı bir rekabet ve yeni seçenekler yaratmak yerine, yeni engeller oluşturacak ve Apple'ın iPhone ekosistemi üzerindeki gücünü pekiştirecektir."

Önümüzdeki hafta Apple iOS 17.4'ü yayınladığında bunun bir etkisi olup olmadığını öğreneceğiz, ancak son tarihin yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, bunun yıllarca sürecek bir savaş olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek.