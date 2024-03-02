microLED ekranlı Apple Watch Ultra iptal edildi

microLED ekranlı Apple Watch Ultra modelinin iptal edildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:21
microLED ekranlı Apple Watch Ultra iptal edildi
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Apple'ın en gelişmiş akıllı saatlerinden olan 'ultra' serisi için microLED ekrana sahip olacak modelin geliştirildiği söylenmişti. Ancak yeni iddialara göre bu proje şimdilik iptal edildi. Bu haberler, Apple'ın elektrikli otomobilini tamamen iptal etmesinin ardından geldi.

microLED ekran yapısındaki Apple Watch Ultra modeli için 2024 yılında gelecek deniyordu. 

YENİ APPLE WATCH ULTRA İPTAL EDİLDİ DENİYOR

Bu 2024 bilgisinin dışında 2025'e kalabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple bu ekranın cihazda hem fark yaratacağına inanmıyor hem de maliyetleri inanılmaz artıracak diye düşünüyor.

Öte yandan iPhone'larda yeni nesil microLED teknolojisi yer alacak.

microLED teknolojisi temelde OLED'e benziyor olsa da gallium nitride yer alıyor ve OLED'den ayrılıyor. Her piksel kendini aydınlatabiliyor ve ekstra arka aydınlatmaya ihtiyaç duymayan paneller yer alıyor. OLED'e kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Hatta söylenene göre microLED, OLED'e kıyasla yüzde 50'den az enerji harcıyor.


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