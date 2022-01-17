Apple kullanıcılarına kötü haber: Safari'de ciddi bir güvenlik hatası tespit edildi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:17

Teknoloji devi Apple, bu kez bir güvenlik hatası ile gündeme geldi. iPhone'larda yer alan 'Safari’de tespit edilen bir yazılım hatasının kullanıcı gizliliğini tehdit ettiği ortaya çıktı. 9to5Mac adlı Apple cihazlarıyla ilgili yaptığı haberlerle bilinen haber sitesinden elde edilen bilgilere göre Safari’deki bu hatanın, kullanıcıların arama geçmişine ve hatta Google hesap bilgilerine bile ulaşabildiği açıklandı.

VERİ DEPOLAYICISINDA TESPİT EDİLDİ

WebTekno'da yer alan habere göre; Safari’nin IndexedDB adlı tarama motoru veri depolayıcısında tespit edilen bu hatanın Mac ve iOS işletim sistemi kullanan bütün cihazlarda var olduğu belirtiliyor. Geçen aylarda Google ve Facebook’un, Safari’nin gizliliğini delmeye çalıştığına dair ortaya çıkan bilgilerden sonra Safari’de böyle bir sistem hatasının tespit edilmesi dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

Öte yandan, kullanıcıların kişisel bilgilerinin açığa çıkartıldığı bu hata, reklamcılık adına da büyük fayda sağlayabilir.

GOOGLE KULLANICI BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Bu hatanın Google ve Facebook tarafından oluşturulduğuna dair bir veri yok ancak kullanıcılar, girdikleri internet sitelerinde Google kullanıcı bilgilerinin çalınması ve kişisel verilerinin yanı sıra internet geçmişlerinin de ortaya çıkması tehdidiyle karşı karşıya.

Buna ek olarak, Safari’deki IndexedDB veri deposunun bütün internet sitelerine açık olduğu belirtiliyor. Bu da her sitede bu tarz bir ‘bilgi hırsızlığının’ olabileceğine işaret ediyor.

Şu anda Safari’nin yeni versiyonunu kullanan bütün iPhone, iPad ve Mac modellerinde bu güvenlik sorununun var olduğu belirtiliyor. FingerprintJS adlı tarayıcılarla ilgili güvenlik sorgulamaları yapan bir internet sitesi, bu hatayı Kasım ayının sonunda Apple’a bildirdiklerini ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor.