Apple'ın en ucuz telefon modeli olacak yeni iPhone SE'nin tanıtım tarihi sızdırıldı
Teknoloji devi Apple, 2016 yılında hayatımıza soktuğu iPhone SE ailesine 3. nesil yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. Son olarak, Apple'ın en ucuz telefon modeli olacak iPhone SE 3’ün çıkış tarihi ile ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı. İddialara göre Apple, birkaç ay içinde yeni telefon modelini tanıtacak.
Apple’ın 2021 Eylül'ünde piyasaya çıkardığı yeni amiral gemisi iPhone 13, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Bir önceki seriye göre pek çok yenilikle donatılan modelin ardından kullanıcılar, iPhone SE 3’ün piyasaya çıkması beklemeye başladı.
iPhone 13’ün satışa sunulmasıyla teknoloji meraklıları Apple’ın Special Edition (SE) serisinin 3. Nesil modeli iPhone SE 3’ün çıkmasını beklemeye başladı. Şirket tarafından çıkış tarihi hakkında hala bilgi verilmese de yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor.
ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN İDDİALAR GÜÇLENDİ
WebTekno'da yer alan habere göre; yeni yılın gelmesiyle Apple’ın yeni modeli iPhone SE 3’ün piyasaya çıkmasına kısa bir zaman kaldı. Apple tarafından çok fazla resmi açıklamalar yapılmasa da son zamanlarda pek çok bilgi sızdırılıyor. Tasarımından, teknik özelliklerine, fiyatına kadar birçok iddia vardı. Şimdi ise ortaya birkaç ay sonra satışa çıkacağına dair iddialar atıldı.
BLOOMBERG YAZARI TARİH VERDİ
Apple’ın uygun fiyatıyla öne çıkan telefon serisi iPhone SE’nin son modelinin tanıtılmasına az kaldı. Daha önce iPhone SE 3’ün 2022’nin ilk çeyreğinde çıkacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Şimdi de Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, yeni serinin mart ve nisan aylarında tanıtılacağını iddia etti. Gurman, Apple’ın yakın zamanda bir sanal etkinlik düzenleyerek iPhone SE 3 modelini tanıtması beklediğini açıkladı.
Fotoğraf: Temsili
BUGÜNE KADARKİ EN UCUZ IPHONE MODELİ OLACAK
Şimdiye kadar sızdırılan görüntülerle iPhone 8’e benzetilen telefon hakkında tahmin edilen teknik özelliklerine bakıldığında 12 MP+12 MP arka kamera ve 12 MP ön kamerası öne çıkıyor. Yine benzer iddialara göre 5G destekli olacak yeni telefon modeli, Apple’ın şimdiye kadarki en ucuz telefonu olacak.
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