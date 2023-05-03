ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtacak

ABD polisi, trafik güvenliği ve araba hırsızlığını önlemek için sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtmaya başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:08
ABD polisi sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtacak
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ABD polisi, trafik kazaları ve hırsızlıkları önlemek için sürücülere ücretsiz Apple AirTag dağıtacağını açıkladı.

ABD polisi, sürücülerin araçlarını güvende tutmak için bu cihazları kullanabileceklerini söylüyor. ABD polisine göre AppleAirTag'ler kullanılarak trafik güvenliği ve hırsızlık vakalarında azalmalar görülecek. 

AirTag sadece iOS 14.5 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlarda çalışabiliyor. Bundan dolayı sürücülerin yeni Apple cihazlarına sahip olması gerekiyor. 

AIRTAG NEDİR?

AirTag, Apple'ın kablosuz takip cihazıdır ve kullanıcının kaybettiği veya çalınan eşyalarını bulmasına yardımcı olur.


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