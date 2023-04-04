Apple, M2 işlemci üretimini bir süre durdurdu

Apple yeni çıkan haberlere göre M2 işlemcilerinin üretimini bir süreliğine durdurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:37
Apple, M2 işlemci üretimini bir süre durdurdu
Abone Ol google-news

Apple rakamlara göre iyi ilerliyor gibi gözükse de bazı kısımlarda sorunlar yaşıyor. iPhone mini serisinin üretimini 'istediği kadar talep' görmediği gerekçesiyle durduran Apple, bu sefer de M2 işlemcisi için benzer bir senaryoyu tercih ediyor.

APPLE'IN DA SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Çıkan haberlerde Apple'ın aldığı bu kararın arkasında Mac satışlarında düşüş beklemesi yatıyor. SamMobile tarafından aktarılan haberde Apple'ın bu kararının Samsung'u etkileyeceği de yazıldı. Aktarıldığı kadarıyla Apple, ocak ve şubat aylarında MacBook'lar için üretilen M2 işlemcilerin üretimini tamamen durdurmuş.

İddialara göre mart ayında üretime kısmen başlansa da geçen yılın aynı dönemine göre çok daha kısıtlı olarak üretiliyor. 

Güney Kore medyasında başlayan bu iddiaların kaynağı ise küresel anlamda bilgisayara yönelik talep düşüşü. 

Bilgisayar satışlarında önemli bir paya sahip olan Apple da bu düşüşten etkileniyor. Aslında Apple için de bir sürpriz değil. Apple'dan 'PC pazarının zorlu bir durumda' olduğunu ve 'kısa vadede zorlanabileceklerine' yönelik açıklama gelmişti. 


apple Apple 2023 Apple M1 Apple M2 Extreme Apple M2 Extreme Çipi

İlgili Haberler

Yeni güncelleme Apple Watch'ları değiştirecek!

Yeni güncelleme Apple Watch'ları değiştirecek!
Apple, vücut hareketlerinin izlenmesini sağlayan patentler aldı

Apple, vücut hareketlerinin izlenmesini sağlayan patentler aldı
Apple'ın tamamen camdan oluşan iPhone patenti

Apple'ın tamamen camdan oluşan iPhone patenti

En Çok Okunan Haberler