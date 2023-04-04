Apple, M2 işlemci üretimini bir süre durdurdu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:37

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:37

Apple rakamlara göre iyi ilerliyor gibi gözükse de bazı kısımlarda sorunlar yaşıyor. iPhone mini serisinin üretimini 'istediği kadar talep' görmediği gerekçesiyle durduran Apple, bu sefer de M2 işlemcisi için benzer bir senaryoyu tercih ediyor.

APPLE'IN DA SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Çıkan haberlerde Apple'ın aldığı bu kararın arkasında Mac satışlarında düşüş beklemesi yatıyor. SamMobile tarafından aktarılan haberde Apple'ın bu kararının Samsung'u etkileyeceği de yazıldı. Aktarıldığı kadarıyla Apple, ocak ve şubat aylarında MacBook'lar için üretilen M2 işlemcilerin üretimini tamamen durdurmuş.

İddialara göre mart ayında üretime kısmen başlansa da geçen yılın aynı dönemine göre çok daha kısıtlı olarak üretiliyor.

Güney Kore medyasında başlayan bu iddiaların kaynağı ise küresel anlamda bilgisayara yönelik talep düşüşü.

Bilgisayar satışlarında önemli bir paya sahip olan Apple da bu düşüşten etkileniyor. Aslında Apple için de bir sürpriz değil. Apple'dan 'PC pazarının zorlu bir durumda' olduğunu ve 'kısa vadede zorlanabileceklerine' yönelik açıklama gelmişti.