Samsung mu daha çok tercih ediliyor Apple mı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 08:00

Yapılan araştırmaya göre premium telefonlara olan ilgi artarken Samsung mu önde yoksa Apple mı?

YAYINLANAN RAPORA GÖRE APPLE LİDER

Chip'in aktardığı Counterpoint Research raporuna göre kısa süre önce 2022 premium akıllı telefon pazarına ilişkin istatistikleri belli oldu. Genel kanının aksine küresel akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 12 düşmesine rağmen, premium segment aynı dönemde yüzde 1'lik bir artışa tanık oldu.

Bu da dünya genelinde üst düzey cihazların payını şimdiye kadarki en yüksek seviye olan yüzde 55'e çıkardı.

Premium akıllı telefonlara olan talep önemli ölçüde artarken, Apple'ın başı çekiyor, Samsung ise 2’inci sırada yer alıyor gibi görünüyor.

Yayınlanan raporda Apple’ın, premium akıllı telefon pazarındaki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 6 artırarak segmentteki toplam satışların 4’te 3’ünü elde etiği görülüyor. iPhone üreticisi, Huawei'nin Çin'deki satışlarının azalmasından yararlanırken, Samsung ise 2022'de yıldan yıla (YoY) satışlarda yüzde 5'lik bir düşüşle geride kalmış durumda. Görünüşe göre Samsung, Çin pazarından yeterince faydalanamıyor.