Yeni güncelleme Apple Watch'ları değiştirecek!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:55

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:55

Apple Watch'un yeni güncelleme arayazü hakkında tahminler yapıldı.

İsabetli tahminleriyle ve yorumlarıyla adını sıklıkla duyduğumuz Bloomberg'den Mark Gurman, yolda olan watchOS 10 için bazı fikirler ortaya attı. Buna göre kullanıcı arayüzünde 'kayda değer' değişiklikler olacak.

APPLE WATCH DEĞİŞECEK Mİ?

Aktarıldığı gibi bu yıl Apple, akıllı saati için kapsamlı bir arayüz sunacak. Yapılacak değişiklikler henüz belli olmasa da genel anlamda kullanıcı deneyimini değiştireceği söyleniyor.

Çünkü Apple uzun zamandır arayüz tarafında önemli bir değişiklik yapmıyor. Bunun için de yeni yapılacak güncellemeyle bunun değişeceği konuşuluyor.

Apple'ın WWDC'de watchOS 10'u duyurması bekleniyor. Bu etkinlikte aynı zamanda iOS 17, iPadOS 17, macOS 15 ve tvOS 17 de kullanıcıların karşısına çıkacak.