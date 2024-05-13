iPad Pro'yu MacBook'a dönüştüren M4 işlemcisinin performans sonucu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:35

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:37

Apple'ın mayıs ayının ilk haftası tanıttığı, en güçlü ve en ince iPad Pro modellerinde tercih edilen M4 işlemcisi Geekbench testine girdi. Sonuçlara göre oldukça iddialı olan M4, 3nm süreçten çıkan 10 çekirdekli varyantı, ortalama 3 bin 695 tek çekirdek puanı ve ortalama 14 bin 550 çok çekirdek puanı elde etmeyi başardı.

iPAD PRO'DA KULLANILAN M4 İŞLEMCİSİNİN PERFORMANS SONUÇLARI

Yayınlanan sonuçlara göre M türü diğer işlemcilerle yeni nesil M4'ün puanları da karşılaştırıldı:

-M4 – 3,695/14,550

-M2 – 2,540/9,360

-M2 Pro – 2,651/14,295

-M2 Max – 2,802/14,800

-M1 – 2,272/8,208

-M3 – 3,087/11,702

-M3 Pro – 3,112/15,286

-M3 Max – 3,128/20,957