iPad Pro'yu MacBook'a dönüştüren M4 işlemcisinin performans sonucu
iPad Pro'yu şaha kaldıracağı söylenen M4 işlemcisine yönelik ilk Geekbench test sonuçları yayınlandı.
Apple'ın mayıs ayının ilk haftası tanıttığı, en güçlü ve en ince iPad Pro modellerinde tercih edilen M4 işlemcisi Geekbench testine girdi. Sonuçlara göre oldukça iddialı olan M4, 3nm süreçten çıkan 10 çekirdekli varyantı, ortalama 3 bin 695 tek çekirdek puanı ve ortalama 14 bin 550 çok çekirdek puanı elde etmeyi başardı.
iPAD PRO'DA KULLANILAN M4 İŞLEMCİSİNİN PERFORMANS SONUÇLARI
Yayınlanan sonuçlara göre M türü diğer işlemcilerle yeni nesil M4'ün puanları da karşılaştırıldı:
-M4 – 3,695/14,550
-M2 – 2,540/9,360
-M2 Pro – 2,651/14,295
-M2 Max – 2,802/14,800
-M1 – 2,272/8,208
-M3 – 3,087/11,702
-M3 Pro – 3,112/15,286
-M3 Max – 3,128/20,957
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