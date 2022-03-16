Apple merkezini karıştıran 'zarf': Çalışanlar tahliye edildi

16 Mart 2022 Çarşamba, 17:20

Teknoloji devi Apple'ın ABD, Kaliforniya'daki merkez üssü olan Apple Park'ta ilginç bir olay yaşandı. Çalışanlardan bir tanesi, bir zarfın içerisinde beyaz bir toz madde buldu. Bunun yetkililere bildirilmesi ile ufak çaplı bir kaos yaşandı.

İlk etapta zarfın içindeki tozun 'tehlikeli madde' olduğu düşünüldü. Söz konusu maddenin, 'şarbon' olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

WebTekno'nun aktardığı habere göre; olayın açığa çıkması ile Apple Park çalışanlarının çok ciddi bir bölümü binadan tahliye edildi. İtfaiye, sağlık görevlileri ile polisler de bölgeye intikal ederek geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi.

2 saat boyunca devam eden kaosun sonucunda Apple Park'ta herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Fotoğraf: NBC

MADDENİN NE OLDUĞU AÇIKLANMADI

Apple Park'ta yaşanan kaosun ardından konuyla ilgili bazı genel açıklamalar geldi. Bir Apple sözcüsü, yapılan arama çalışmalarında herhangi bir tehlikeye rastlanmadığını, Apple Park'ın güvende olduğunu ve çalışmaların rutin şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Ancak beyaz tozun ne olduğu ve neden bir zarfın içerisine konulduğuna dair hiçbir şey söylenmedi.

Söz konusu endişeye yol açabilecek tehlikeli bir madde olan şarbon, 2000'li yılların başında dünyanın korkulu rüyası haline gelmişti. Zira politikacılar, iş insanları ve gazeteciler, bu biyolojik saldırının hedefi haline gelmişti. Doğrudan isimlere gönderilen mektupların içerisine konan şarbon, toz olduğu için doğrudan hedefteki kişiye bulaşıyor ve o yıllarda ölümlere yol açıyordu.