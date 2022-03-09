'En uygun fiyatlı model olacak' denmişti: Apple, iPhone SE 3'ün fiyatını ve özelliklerini açıkladı

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:58

Son olarak iPhone 13 ailesini kullanıcılarına sunan tekonoloji devi Apple, 2022 yılının ilk ürün tanıtım etkinliği 'Peek Performance' ile sahneye çıktı. Apple Park'tan canlı yayınlanan etkinlik, 8 Mart Salı akşamı Türkiye saatiyle saat 21.00’de başladı.

YENİ 'IPHONE SE' RESMEN DUYURULDU

Etkinlikte uzun süredir beklenen iPhone SE 3 resmen duyuruldu. iPhone 13’teki iyi özellikleri aldığı görülen ve iPhone 8 tasarımına benzetilen yeni iPhone SE, sosyal medyaya damga vurdu.

İşte iPhone SE 3’ün özellikleri...

Ekran: 4,7 inç Retina HD ön panel, IP67 su ve toz geçirme sertifikası

CPU: 6 çekirdekli Apple A15 Bionic

GPU: 16 çekirdekli Neural Engine

Kamera: 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera

Bağlantı türü: 5G

FİYATI AÇIKLANDI

WebTekno'da yer alan habere göre; tasarım olarak aynı olan iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olacak 3’üncü jenerasyon iPhone SE’de 4.7 inç retina ekran kullanıldı. 18 Mart'tan itibaren ön satışa sunulacak cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı.

Apple’ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3’ün fiyatı Türkiye'de 10 bin 999 TL'den başlayacak. Cihazın hangi depolama kapasitelerine sahip olduğu belirtilmedi ancak 10 bin 999 TL'lik fiyatın 64 GB’lık modele ait olacağı söylenebilir. Gelecek cuma günü olan 11 Mart’ta ön siparişe açılacak olan iPhone SE 3, 28 Mart tarihinde Türkiye'de de satın alınabilir olacak.

3 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Yeni iPhone SE 3, iPhone 13’ün A15 Bionic çipini aldı. GPU konusunda ise yine Apple’ın klasik Neural Engine’i kullanıldı. iPhone SE 3’ün en ilgi çekici yanlarından biri de 5G bağlantı kullanması. Cihaz kırmızı, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Apple’ın dediğine göre yeni iPhone SE 3’te iOS 15’in getirdiği dikkat artırma özelliği kullanılabilecek. Yeni Harita uygulaması sayesinde yapay zekanın avantajlarından faydalanabileceksiniz. Öte yandan yeni iPhone SE 3’ün uzun yıllar yeni iOS güncellemelerini alacağı da belirtildi.

'PİYASAYA SUNULAN EN GÜÇLÜ CAM'

iPhone SE 3’ün ekranı, 4,7 inç büyüklüğünde ve Retina HD teknolojisine sahip. Ekranda ayrıca IP67 su ve toz geçirme sertifikası bulunmakta. Bunların dışında Apple’ın dediğine göre yeni iPhone SE 3’te iPhone 13 ile aynı ekran kullanılmış. Söylenene göre iPhone SE 3’ün hem arka hem de ön cam paneli, bugüne kadar piyasaya sunulan en güçlü camlar.

IPHONE 8'DEN 26 KAT DAHA HIZLI

iPhone SE 3’te yine iPhone 13’te kullanılan Neural Engine kullanıldı zira o da Apple A15 Bionic yonga setinin bir parçası. 16 çekirdekli Neural Engine, saniyede 15,8 trilyon işlem yapabiliyor ve bu sayede oyun, video izleme ve fotoğraf görüntülemede maksimum kaliteyi elde edebiliyorsunuz. Apple’ın dediğine göre iPhone SE 3’ün Neural Engine ile elde ettiği performans iPhone 8’den 26 kat daha hızlı.