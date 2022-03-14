Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike! Tedarik sorunları yaşanabilir
Teknoloji devi Apple, tanıttığı ürünlerle teknolojinin yönünü belirleyen teknoloji şirketleri arasında gösteriliyor. Ancak şirket, Koronavirüs salgını yüzünden önemli bir tedarik sıkıntısı içerisine girme problemiyle karşı karşıya kaldı.
Dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda. Aktarılan bilgiye göre, Focxonn'un Çin'in Shezhen merkezi artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alınarak üretim hattını durdurdu.
KARANTİNA KARARI ALINDI
Foxconn, Çin’in Shenzhen kentindeki üretim hattını durdurdu. Bölge yetkilileri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Foxconn’un Longhua ve Guanlan fabrikalarında karantina kararı aldı.
SHENZHEN KENTİNİN ÖNEMİ
Shift Delete'in haberine göre, teknoloji açısından önemli bir konuma sahip olan Çin'in Shezhen kenti, Samsung ve Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn’un yanı sıra Huawei, Tencent ve Oppo gibi birçok teknoloji şirketinin de merkezi konumunda.
Yetkililer, bu yüzden önlemleri sıkı tutuyor. Çin hükümeti, karantina kararını şu sözlerle açıkladı;
"Çin, büyüyen bir Covid-19 salgınını durdurmak için 17,5 milyon Shenzhen sakinini Pazar günü en az bir hafta boyunca kilit altına aldı. Tüm otobüs ve metro sistemleri kapatıldı, temel hizmetleri sağlayanlar dışındaki işletmeler kapatıldı.
20 MART'A KADAR SÜRECEK
13 Mart günü alınan karantina kararının 20 Mart’a kadar sürmesi bekleniyor. Bu karantina sürecinden en büyük etkilenen şirketin de Apple olması bekleniyor. Zira teknoloji devi, 8 Mart günü yaptığı etkinlikle birçok yeni ürününü tanıtmıştı. Bu ürünlerin üretim hattı Foxconn’da bulunuyor. Apple sızıntı bilgileriyle ünlü kaynaklara göre Mac Studio’da tedarik zinciri oluşacak.
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