Apple Vision Pro'nun kontrolcüsü olacak mı?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:46

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:46

Apple'ın yeni Vision Pro'su kısa bir süre önce tanıtıldı. Cihaz büyük ilgi görse de içinde yer alan teknolojiler 8-10 yıl önce tanıtılan cihazlardaki özelliklerin geliştirilmiş halleri yani pek çoğu 'yeni' değil. Bu haliyle teknoloji çevresinde eksikleri olan bir cihaz olarak nitelendirilen Vision Pro için kontrolcünün gelip gelmeyeceği konuşulmaya başlandı.

APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI KONTROLCÜ DESTEKLEMİYOR

Apple analisti ve gazeteci Mark Gurman'a göre ilk aşamada cihaz bir kontrolcüye sahip olmayacağı gibi desteklemeyecek de. Apple bu cihazı geliştirirken üçüncü parti kontrolcüler ile test etmiş ancak en son cihazı kontrol etmek için el ile göz takibinin en iyi yol olduğunu düşünmüş.

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple, Arcade oyunlarına ve bazı diğer oyunlara destek verecek ancak fiziksel bir kontrolcü olmayacak. En azından şu anda alınan karar bu şekilde, öte yandan iPad'lerde Xbox ve PlayStation kontrolcüleri destekleniyor.

Vision Pro için şu anda Magic klavye desteği bulunuyor.