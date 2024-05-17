Apple, milyonlarca Apple hesabını sildiğini duyurdu

Apple ekosistemi dolandırıcılara karşı daha korunaklı olmasıyla biliniyor. Ama bunu sağlamak kolay bir iş değil. Apple'ın yayınladığı rapor da bunu kanıtlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:32
Apple, milyonlarca Apple hesabını sildiğini duyurdu
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Apple ekosistemini güvenli tutmak kolay bir iş değil. Apple'ın yeni bir blog makalesi, şirketin dolandırıcılıkla bağlantısı bulunan 374 milyon Apple hesabını silindiğini ortaya çıkardı.

Chip'te yer alan haberin ayrıntılarına göre 2023 yılında silinen bu hesaplar, Apple'ın dolandırıcılığa karşı sürekli tetikte olduğunun ispatı kabul edilebilir. Apple her yıl, hesap dolandırıcılığı, sahte uygulama incelemeleri ve ödeme sahtekarlığı vakalarına karşı aldığı önlemleri ayrıntılarıyla anlatan "Dolandırıcılık önleme analizi" adlı bir rapor yayınlıyor.

HER YIL BİNLERCE HESAP SİLİNİYOR

Bu raporun dördüncüsüne göre şirket 2023 yılında sadece 374 milyon hesabı silmekle kalmamış ayrıca 2023 yılında 118.000'den fazla geliştirici hesabını sonlandırmış ve 91.000'den fazla sahte geliştirici hesabının oluşturulmasını engellemiş. Apple bir önceki sene 428.000'den fazla sahte geliştirici hesabını sonlandırmıştı. Dolayısıyla, ekosistemde sahtekarlığa cesaret edenlerin sayısı giderek azalıyor diyebiliriz.

7 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimi

Apple, 374 milyondan fazla müşteri hesabını feshetmenin yanı sıra, 2023'te 153 milyon sahte müşteri hesabı oluşturulmasını da engellemiş. Bu tür hesaplar, App Store'daki derecelendirmeleri, incelemeleri, grafikleri ve arama sonuçlarını manipüle etmek için kullanılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılara hizmet ediyorlar.

Apple göre tespit edilen bu dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesiyle 7 milyar dolarlık zararın önüne geçildi. Diğer bir deyişle Apple ekosistemindeki kullanıcıların cebinden çalınacak 7 milyar doların önüne geçilmiş oldu.


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