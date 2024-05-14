Bir doktor 30 farklı ameliyata Apple Vision Pro ile girdi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:35

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:35

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, şirketin umduğu gibi dünyayı değiştiren büyük bir şey olamadı. En azından standart kullanıcılar onunla yaşamanın çok hantal bir süreç olduğundan yakınıyorlar. Ama doktorlar aynı fikirde değil.

ZORLU AMELİYATLARDA VISION PRO KULLANDI

Chip'in aktardığına göre Hindistan'da bir doktorun, çok zorlu 30 ameliyata Vision Pro ile girdiği ortaya çıktı. Doktorlar, başlıkta yer alan tıbbi uygulamalar veya arama motoru, hatta YouTube veya WhatsApp gibi uygulamalar sayesinde, girdikleri ameliyat hakkında daha önce başka doktorların yaptığı tavsiyeleri, ameliyat sırasındaki komplikasyonları danışabilecekleri online doktor arkadaşlarını da ameliyathaneye sokmuş oluyorlar.

Hintli Dr. R. Parthasarathy, cerrahi gastroenterolog ve Hindistan'daki GEM Hastanelerinin COO'su. Hindistan'ın Chennai kentinde yaptığı ameliyatlara başlığı ile beraber giren doktor, cihazın gecikme olmadan gerçek zamanlı aktarım sağladığının altını çiziyor:

"Başlık, gelişmiş görüş ve bağlantı sunarak başka cerrahların laparoskopik ameliyat görüntülerini ve CT taramalarını aynı anda görüntülemesine olanak tanıyor. Cihaz aynı zamanda görüntüleri bir duvar boyutuna kadar büyütme yeteneğiyle iç organların detaylı incelenmesine de olanak sağlıyor.”

Bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü daha önceki denemelerde de sanal gerçeklik başlıklarının ev kullanıcılarına cazip gelmediğini gördük. Profesyonel kullanıcıların bu teknolojiyi iş süreçleri için kullandıklarına çok sık şahit oluyoruz. Apple'ın Vision Pro'su da aynı yolda ilerliyor gibi görünüyor.

YAPAY ZEKALI AMELİYAT UYGULAMASI

Özellikle cerrahların başlığa büyük ilgi göstermeye başladıklarını da sıklıkla duyuyoruz. İngiltere'de bir yazılım firması da, cerrahlar için yapay zekalı bir Apple Vision Pro uygulaması geliştirdi. eXeX uygulaması sayesinde, cerrahlar ameliyat anında pek çok detayı yapay zekaya sorabiliyor.

Öte yandan doktorlar Apple Vision Pro'yu sadece ABD'den satın alabildikleri için henüz bu uygulamalar yaygınlaşmadı ve cihaz dünya çapında satışa çıktığında bu kez Apple mağazalarında geceden sıraya girenler Apple hayranları değil, her yaştan cerrahlar olabilir.