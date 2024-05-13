Yeni iPad Pro modellerindeki Apple logosu cihazı soğutuyor

Apple'ın ikonik ısırılmış elma logosu yeni tanıtılan iPad Pro modellerinde cihazın soğumasına katkı sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:19
Yeni iPad Pro modellerindeki Apple logosu cihazı soğutuyor
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Apple'ın geçen hafta tanıttığı yeni nesil iPad Pro modellerinde arka panelde kullanılan Apple logosu, cihazın soğumasına katkı sağlıyor. Apple, iPad Pro'ların yüzde 20 oranında daha iyi soğutma sunduğunu belirtmişti. Bu daha iyi soğutma yöntemlerinden biri de cihazın arkasında yer alan Apple logosu. 

iPAD PRO'DA YER ALAN APPLE LOGOSU SOĞUTMAYA KATKI SAĞLIYOR

iPad Pro'lar yer alan M4 işlemcisi ve OLED ekranlar cihazı adeta bir MacBook'a dönüştürmüştü. Bu kadar güçlü hale getirlen iPad Pro'ların da daha fazla ısınacağı bir gerçek. Apple da burada kendi logosuna güvenmeyi tercih ediyor. 

Cihazın logosu pasif bir soğutma elemanı haline getirildi. Çünkü oldukça ince olan bu cihazda fan sistemi de bulunmuyor.

Yeni nesil iPad'in ısı dağıtımını kolaylaştırması adına yenilikler de yer alıyor. Cihazın gövdesine yerleştirilen grafit malzemeye ek olarak, bakırdan yapılan yeni Apple logosu ısının daha dengeli dağıtılmasını ve aktarılmasını sağlıyor. 

Burada elbette söz konusu güncellenen logo yapısının ne kadar soğutma sağladığı bilinmiyor.


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