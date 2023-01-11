Apple Servisleri için dikkat çeken rakamlar paylaşıldı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:35

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:35

Apple'ın Haber Odası tarafından paylaşılan yazıya göre şirketin sunduğu hizmetlerin bir çizelgesi yayınlandı. Temelde App Store'da 900 milyondan fazla ücretli abonenin olduğunu aktaran Apple, 2008 yılından bu yana geliştiricilere 320 milyar dolar ödeme yaptığını vurguladı.

APPLE'IN ÜCRETLİ ABONELERİNİN SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR

Yazıyı şirketin İnternet Yazılım ve Servislerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eddy Cue kaleme aldı ve onun açıklamalarına da yer veriliyor.

Apple'ın müzik servisi Music'te 100 milyondan fazla parçanın olduğunu vurgulayan Cue, Fitness Plus servisinde de 3.500 farklı spor ya da medisyon içeriğinin yer aldığının altını çizdi.

Apple'ın insan odaklı servislerinin sayısının artacağını vurgulayan Cue, teknik taraftaki çalışmaları artıracaklarını, içeriklerin de çeşitleneceğini genel olarak açıkladı.

Şirket daha önce Business Insider tarafından aktarılan ayrılma haberiyle gündeme gelmişti. Bu haberde Apple'ın servislerini yöneten Peter Stern'in şirketten ayrılacağı ve bu nedenle Apple'ın yeniden yapılanma düşündüğü ortaya atılmıştı.