Apple'ın 2023 yılındaki yol haritası nasıl olacak?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:58

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:58

Apple'ın eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 14 serisi tanıtılmış ve hemen sonra dahi iPhone 15 hakkında paylaşımlar yapılmıştı. Apple'ın 2023 vizyonunda ise yeni nesil cihazlar var. MacRumors, Apple'ın yol haritasını güvenilir kaynakların sızıntılarına dayandırarak açıkladı.

İLK ÇEYREKTE MAC AĞIRLIKLI ETKİNLİKLER VAR

Paylaşılan tarihler, Ming-Chi Kuo, Bloomberg'ten Mark Gurman ve Ross Young gibi teknoloji camiasının tanıdığı isimlerin yorumlarıyla oluşturuldu.

2023 yılının Mac ağırlıklı bir yıl olması bekleniyor.

Yılın ilk çeyreğinde;

M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri

Mini LED panelli 27 inç monitör

M2 ve M2 Pro çipli mac Mini

M2 Ultra çipli Mac Pro

HomePod

İkinci çeyrekte;

M2 ve M2 Pro çipli yeni 15.5 inç MacBook Air

Üçüncü çeyrekte;

Sanal gerçeklik gözlüğü

İkinci nesil AirPods Max

iPhone 15 serisi

Apple Watch Series 9

Dördüncü çeyrekte;

M3 çipli iMac

Mini LED ekranlı ve M3 Pro/M3 Max çipli iMac Pro

Yedinci nesil iPad mini