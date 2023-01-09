Apple'ın 2023 yılındaki yol haritası nasıl olacak?
Apple bu yıl en az 10 cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki, bu cihazlar hangi tarihlerde tanıtılacak?
Apple'ın eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 14 serisi tanıtılmış ve hemen sonra dahi iPhone 15 hakkında paylaşımlar yapılmıştı. Apple'ın 2023 vizyonunda ise yeni nesil cihazlar var. MacRumors, Apple'ın yol haritasını güvenilir kaynakların sızıntılarına dayandırarak açıkladı.
İLK ÇEYREKTE MAC AĞIRLIKLI ETKİNLİKLER VAR
Paylaşılan tarihler, Ming-Chi Kuo, Bloomberg'ten Mark Gurman ve Ross Young gibi teknoloji camiasının tanıdığı isimlerin yorumlarıyla oluşturuldu.
2023 yılının Mac ağırlıklı bir yıl olması bekleniyor.
Yılın ilk çeyreğinde;
M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri
Mini LED panelli 27 inç monitör
M2 ve M2 Pro çipli mac Mini
M2 Ultra çipli Mac Pro
HomePod
İkinci çeyrekte;
M2 ve M2 Pro çipli yeni 15.5 inç MacBook Air
Üçüncü çeyrekte;
Sanal gerçeklik gözlüğü
İkinci nesil AirPods Max
iPhone 15 serisi
Apple Watch Series 9
Dördüncü çeyrekte;
M3 çipli iMac
Mini LED ekranlı ve M3 Pro/M3 Max çipli iMac Pro
Yedinci nesil iPad mini
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- 'Sine-i millete dönelim'
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?