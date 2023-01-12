Apple'da patent krizi! Apple Watch ABD'de yasaklanabilir

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:16

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:16

Apple'ın zaman zaman farklı davalarda adı geçiyor. Ancak bu sefer bir yasaklanma davasıyla karşımıza çıkıyor. MacRumors tarafından aktarılan habere göre Apple, kandaki oksijen miktarını ölçen sensörü için başka bir şirketin elindeki patentin haklarını ihlal etti, bu sebeple yasaklanması gerektiği belirtiliyor.

Masimo adındaki şirketin almış olduğu kandaki oksijen ve nabız ölçen patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılan Apple, bu sebeple bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Eğer şirket bu krizi aşamazsa ABD'de bu özelliğe sahip Apple Watch'ların satışı durdurulabilir.

APPLE WATCH YASAKLANABİLİR Mİ?

Satışların durdurulması için de Masimo'nun baskı yaptığı aktarılıyor.

Nabız ve diğer sağlık ölçümleri konusunda uzman olan Masimo, Apple'ın Watch Series 6 ile getirdiği kandaki oksijen miktarını ölçen sensörü kullanmasından rahatsız. Söylenene göre Apple, akıllı saatlerine eklediği, kalp atış hızı ölçümü ve diğer EKG özellikleriyle Masimo'nun patentlerini ihlal ediyor.

Masimo da Apple Watch Series 6 serisinin satışının durdurulması için uğraşıyor.

Farklı konulardan açılan davalardan dördünü sonuçlandıran mahkeme, dördünde Apple'ın patent ihlali yapmadığı sonucuna vardı ancak Masimo aynı zamanda Apple Watch Series 6'nın satışının durdurulmasını için de bir dava açtı.

Yargıcın gündeminde ise şimdi Apple Watch'un yasaklanıp yasaklanmaması var. Reuters'a göre bu davanın sonucu 10 Mayıs'a kadar belli olacak.

Apple'dan Reuters'a yapılan açıklamada, karara saygı ile katılmadıkları komisyon tarafından ek ve tam bir incelemeyi dört gözle bekledikleri yer aldı.

Hatırlatmak gerekirse Masimo şirketi ilk olarak 2020 yılında Apple'ın patentlerini ihlal ederek uygunsuz davrandığını iddia etmiş ve dava açmıştı.