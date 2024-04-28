Apple, müstehcen fotoğraf oluşturan araçları App Store'dan kaldırıyor

Yayınlanma: 28.04.2024 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 03:00

Kısa bir süre önce 404 Media'nın yaptığı keşifle ortaya çıkan skandalda, Instagram'da insanların karşısına çıplaklık içeren fotoğrafları oluşturan uygulamaların reklamlarının çıktığı aktarılmıştı. Uygulamaların söz konusu reklamlarına tıklandığında ise App Store'da yer alan uygulamaya gidildiği görülmüştü.

APPLE UYGULAMALARI APP STORE'DAN TEK TEK KALDIRMAYA BAŞLADI

App Store'da sanat oluşturma aracı olarak sınıflandırılan bu kötü amaçlı uygulamalarda asıl sorun teşkil eden mesele ise burada bedenleri kullanılan kişilerin rızasının olmaması.

Birkaç gün önce 404 Media'nın aktardığı haberin ses getirmesinin ardından Apple, harekete geçti. 404 Media'ya ulaşan Apple, rıza dışı yapay zeka ile çıplak fotoğraf üretmeyi sağlayan uygulamaları kaldırmaya başladı. Şu ana kadar bu iddialara sebep olan üç uygulama App Store üzerinden kaldırıldı.

Her ne kadar bu uygulamaların 3'ü kaldırılmış olsa da bu uygulamalardan onlarca olduğu tahmin ediliyor. Apple yalnızca 404 Media'nın bulduğu ve bağlantılarını gönderdiği uygulamaları mağazadan kaldırdı.