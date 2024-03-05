iOS 17.4 güncellemesiyle App Store alternatifleri geliyor

Apple bu hafta bitmeden iOS 17.4 güncellemesini göndermeyi planlıyor. Avrupa'da App Store alternatifleri bu güncelleme ile kullanıma sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:58
iOS 17.4 güncellemesiyle App Store alternatifleri geliyor
Abone Ol google-news

Apple'ın iPhone'lara göndermeye hazırlandığı iOS 17.4 güncellemesi, Avrupa özelinde yeni App Store alternatiflerinin de açılmasını sağlayacak. Burada Mobivention başta olmak üzere Epic Games ve MacPaw gibi şirketlerin uygulama marketlerinden iPhone'lara indirme yapmak mümkün olacak.

APPLE YILLARIN ARDINDAN APP STORE TARAFINDA YENİLİK YAPIYOR

Üçüncü parti uygulama marketleri halihazırda Avrupa'daki kullanıcılara açılacak. Diğer ülkelere ise şu anda gelmesi gündemde değil.

Apple, AB’de uygulamaları olan geliştiricilere yönelik App Store’a getirilen bir dizi değişikliği de paylaşmıştı. Bu değişiklikler iOS, iPadOS, watchOS ve tvOS gibi Apple’ın işletim sistemlerinde kullanılan uygulamaları etkiliyor. Değişiklikler arasında, AB’deki kullanıcıları App Store’un güvenli ödeme işlemleri dışındaki alternatiflerin kullanılmasıyla bağlantılı riskler konusunda bilgilendiren yeni açıklamalar da yer alıyordu. Geliştiriciler açısından değişiklikler de bulunuyordu.


iOS 17.4 güncellemesi haberleri iOS 17.4 haberleri Apple iOS 17.4 beta haberleri

İlgili Haberler

Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste

Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste
iPhone kullanıcıları iOS 17'ye neden geçmek istemiyor?

iPhone kullanıcıları iOS 17'ye neden geçmek istemiyor?
iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?

iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Mümtaz Taylan’dan ilk açıklama geldi: 'Settar kardeşimizin isteğiyle...

Ahmet Mümtaz Taylan’dan ilk açıklama geldi: 'Settar kardeşimizin isteğiyle...
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Olası bir nükleer savaşta tek bir ülke güvende kalacak

Olası bir nükleer savaşta tek bir ülke güvende kalacak
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!

Mehdi olduğunu söyleyen tacizci Derya Uluğ'u rahat bırakmıyor!
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları