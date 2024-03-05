iOS 17.4 güncellemesiyle App Store alternatifleri geliyor
Apple bu hafta bitmeden iOS 17.4 güncellemesini göndermeyi planlıyor. Avrupa'da App Store alternatifleri bu güncelleme ile kullanıma sunulacak.
Apple'ın iPhone'lara göndermeye hazırlandığı iOS 17.4 güncellemesi, Avrupa özelinde yeni App Store alternatiflerinin de açılmasını sağlayacak. Burada Mobivention başta olmak üzere Epic Games ve MacPaw gibi şirketlerin uygulama marketlerinden iPhone'lara indirme yapmak mümkün olacak.
APPLE YILLARIN ARDINDAN APP STORE TARAFINDA YENİLİK YAPIYOR
Üçüncü parti uygulama marketleri halihazırda Avrupa'daki kullanıcılara açılacak. Diğer ülkelere ise şu anda gelmesi gündemde değil.
Apple, AB’de uygulamaları olan geliştiricilere yönelik App Store’a getirilen bir dizi değişikliği de paylaşmıştı. Bu değişiklikler iOS, iPadOS, watchOS ve tvOS gibi Apple’ın işletim sistemlerinde kullanılan uygulamaları etkiliyor. Değişiklikler arasında, AB’deki kullanıcıları App Store’un güvenli ödeme işlemleri dışındaki alternatiflerin kullanılmasıyla bağlantılı riskler konusunda bilgilendiren yeni açıklamalar da yer alıyordu. Geliştiriciler açısından değişiklikler de bulunuyordu.
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