Apple özel bir yonga geliştiriyor

Yapay zeka ağırlığını arttırmak isteyen Apple, bu ağırlığı da kendi işlemcileri ile kaldıracak. Firma sunucular için özel bir işlemci hazırlığına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:53
Apple özel bir yonga geliştiriyor
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Yıllarca mobil dünyada fırtına estirdikten sonra masa üstü işlemci dünyasına giriş yapan Apple, bugüne kadar verimlilik ve akıcılık konusunda rakipsiz tasarımlar geliştirdi. Şimdi ise yapay zeka sunucularına yönelik olarak yeni bir işlemci tasarladığı iddia ediliyor.

APPLE SUNUCU İŞLEMCİSİ

Donanımhaber'in aktardığı kaynaklar en erken 2025 ortalarında kullanıma sunulacak olan sunucu işlemcisinin TSMC tarafından gelişmiş 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu süreç Apple A18 Bionic Pro işlemcisinde de kullanılıyor. Henüz bu işlemcinin hangi isimlendirme ile geleceği bilinmiyor.

Peki Apple sunucu pazarına mı giriyor? Hayır.

Firmanın kendi ekosistemi için yapay zeka odaklı sunucu sistemleri hazırlayacağı iddia ediliyor. iOS 18 ile birlikte iPhone modelleri yapay zeka işlemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirecek ancak Apple bu desteği sunmadığı cihazlar ve diğer ekosistem yükleri için bu sunucuları kullanacak.


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