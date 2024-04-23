Apple Vision Pro'ya talep düşmeye devam ediyor, ne olacak?

Apple Vision Pro'ya olan heyecan kısa sürmüş görünüyor. Yeni ortaya çıkan haberlere göre mağazalarda satışı duran cihaz için henüz resmi bir çalışma yok.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:48
Apple Vision Pro'ya talep düşmeye devam ediyor, ne olacak?
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Apple Vision Pro'nun tanıtılması büyük bir heyecanla karşılanmasına rağmen ilerleyen süreçte talep oldukça düştü.

Yeni tanıtılması ve satışa çıkması gibi dönemlerde pik noktasına ulaşan cihaz, son zamanlarda özellikle satışlarda düşüş yaşadı. Bunun temel sebebinin ise cihazın beğenilmemesi ya da yüksek fiyatı olmadığı, aksine insanların sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik tarafına olan ilgisinin değişken olması olarak gösteriliyor.

APPLE VISION PRO İÇİN TALEPLER DÜŞMEYE BAŞLADI

Yani cihazı satın alan kişiler bile uygulama yetersizliği ve kullanan kişilerin sayısının azlığı sebebiyle Apple Vision Pro gibi cihazlara ilgisini kaybediyor. Bu ilgi kaybı cihazı hiç satın almayanlarda aksiyon alamayacak kadar ilgisizliğe dönüşebiliyor.

Gazeteci Mark Gurman'ın konuştuğu cihazın satışına yapan kişilere göre talep oldukça düşük. Hatta cihaz için randevu olan kişiler genelde gelmiyormuş ya da gelse bile satın alma eğiliminde değilmiş. Öte yandan belirli lokasyonlarda günde birkaç tane satışı yapılan cihaz, artık haftada birkaç adet satılıyor. 


Apple Vision Pro haberleri

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