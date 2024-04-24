Apple'ın yeni etkinliği için tarih verildi

Apple'ın Let Loose etkinliği için 7 Mayıs tarihi verildi. Uzun zamandır beklenen cihazlar ve pek çok şey bu ara etkinlikte tanıtılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:55
Apple'ın yeni etkinliği için tarih verildi
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Apple'ın yeni Let Loose etkinliğinde iPad'lerin yanı sıra yeni nesil Magic Keyboard ve Apple Pencil modelleri tanıtılacak. Yeni nesil olacak bu cihazlarda yeni işlemciler ve ufak tefek tasarımsal değişiklikler göreceğiz.

Apple'ın açıkladığı etkinlik 7 Mayıs saat 17.00'de yapılacak. Etkinliği Apple'ın internet sitesi ve Apple TV uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün olacak. 

APPLE'IN LET LOOSE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Apple'ın bu etkinliğinde iPad modelleri öne çıkacak. 

Beklentilere göre M3 işlemcili iPad Pro bu etkinlikte karşımıza çıkacak. İki yeni farklı boyutlarda M2 işlemcili iPad Air'ın gelmesi beklenirken, Magic Keyboard, Apple Pencil gibi aksesuarların da yeni nesil versiyonları gelecek. 

Apple'ın bir süredir gündeme gelen OLED ekranlarını iPad tarafında bu etkinlikteki ürünlerle görüleceği düşünülüyor.

Apple'ın aynı zamanda OLED ekranlı iPad Pro modeli için mat bir versiyon sunması da bekleniyor.


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