Apple planlarını değiştiriyor! iPhone 17'de o model tamamen kaldırılabilir

Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:24

Güncelleme: 08.07.2024 - 18:24

Apple iPhone 17 modelleri için farklı planlar yapıyor. Söylenene göre 'plus' model tamamen iptal edilecek onun yerine yeni bir model gelecek. iPhone 17 Slim isimlendirmesine sahip olarak geleceği konuşulan model, pro ve pro olmayan iPhone'lar arasındaki farkı da azaltacak.

iPHONE 17 SLIM YOLDA OLABİLİR

Yeni ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın 'plus' modeli yerine 'slim' adını verdiği ve iPhone modelleri arasındaki özellik farkını ortadan kaldıracak ara bir modele geçiş yapacağını gösteriyor.

iPhone 17 Slim, ince bir yapıya sahip olacakken, kompakt özellikleri de bünyesinde barındıracak.