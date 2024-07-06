iPhone'lara nihayet Fortnite ve Epic Games Store geliyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:58

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:58

Apple ile Epic Games arasında uzun yıllardır devam eden hem dava süreci hem de çekişme var. Epic Games, Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Fortnite ve Epic Games Store uygulamasını App Store'a getirmek için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Resmi olarak başvurusunu gerçekleştiren Epic, başvuru sürecinden geçtiğini duyurdu.

Bu gelişmeye göre AB ülkelerinde Fortnite ile Epic Games Store uygulamaları yeniden App Store'da yer alabilecek.

EPIC GAMES BU SÜREÇTE DE SORUN YAŞAMIŞ

Epic Games, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Apple'ın, şirkete sorun çıkarttığını belirtti. Yayınlamak istedikleri uygulamaların App Store'a benzetilmesi sorunun ana kaynağı olmuş.

Epic Games, yıllardır Apple ile bu sorunu yaşıyor ve mesele Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası kapsamında çözüldü. Öte yandan uygulamalar Türkiye'deki ya ABD'deki App Store'da en azından şimdilik yer almayacak.