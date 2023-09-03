Apple'In 6 yıl önce tanıttığı MacBook'lar artık hurda

Yayınlanma: 03.09.2023 - 00:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 00:04

Apple, 2016'da tanıttığı MacBook Pro modeline ilk kez Touch Bar özelliğini eklemişti. Modelin diğer bilgisayarlardan farkı ise klavyenin üst kısmında 'Touch Bar' denilen dokunmatik bir ekran bulunmasıydı. Bu ekran sayesinde çeşitli kontrolleri ekrana bakmadan ve pratik bir şekilde sağlayabiliyorduk. Bu özelliği pek çok kişi sevmese de, kullanışlı bulanların sayısı da bir hayli fazla.

Apple tarafından 2017 model MacBook Pro'lar adına yeni bir gelişme yaşandı. Webtekno'da yer alan habere göre Apple, 2017'de satışa sunduğu 13 ve 15 inç Touch Bar'lı MacBook Pro'larını 'hurda' listesine aldı.

TANITILDIKTAN 5 YIL SONRA ESKİ OLUYOR

Apple, bir cihazı satışa sunduktan 5 yıl sonra "eski ürün" olarak adlandırdığı listesine alıyor. Çünkü Apple servisi ürün parçalarının bulunabilirliğine bağlı olarak çalışıyor. Apple'ın 'Eski' listesine giren ürünün 5 yıl sonra garantisi de bulunmuyor.

Şimdi Apple, 2015'te satışa sunduğu MacBook Pro'yu da bu listeye ekledi. Öte yandan bu modele çok rağbet gösterildiği için 2018 yılına kadar satışa devam etmişti. Apple, o yıl ürün hurda kategorisine alındıktan sonra 2 yıl daha ürün desteği vermeye karar vermişti.

Firma, Touch Bar teknolojisini 2016'da ilk kez sundu. Ardından 2021 yılında tanıttığı 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar ile fiziksel tuşlara geri döndü.