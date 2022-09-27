iOS kullanıcıları dikkat... App Store'da kritik açık!
App Store'da 'Adware' içerikli bazı reklam uygulamaları keşfedildi. Bu uygulamalar, bataryanızı hızlıca boşaltabilir. İşte telefonunuz için tehlike arz eden o uygulamalar...
Güvenlik araştırmacıları, Apple’ın uygulama mağazası App Store’da oldukça tehlikeli uygulamalar tespit etti. Reklam sahtekarlığı (adware) yaptığı belirtilen bu uygulamaların, popüler yazılımları kopyalayarak kullanıcıları kandırdığı ifade edildi.
REKLAM SAHTEKARLIĞI YAPAN UYGULAMALAR KEŞFEDİLDİ
ShiftDelete'in, Bleeping Computer’da yer alan rapordan aktardığına göre, App Store’da Apple’ın güvenlik ağından kaçmayı başaran bazı uygulamalar bulunuyor. Araştırmacılar, bu uygulamaların iPhone ve iPad kullanıcılarına sadece reklam göstererek para kazandığını ortaya koydu.
Popüler uygulamaları taklit eden bu adware yazılımlar, HUMAN’s Satori Threat Intelligence ekibi tarafından keşfedildi. Araştırmacıların “Scylla” adını verdiği reklam sahtekarlığı, Apple’ın uzun süredir boğuştuğu bir adware kampanyasının parçasını oluşturuyor. Apple, ilk olarak 2019 yılında “Scylla” reklam uygulamalarına maruz kalmıştı.
Araştırmacılar, Apple’ın güvenlik ekibiyle iletişime geçtiklerini ve uygulamaların yakında App Store’dan kaldırılacağını söyledi.
HUMAN’s Satori Threat Intelligence’in App Store’da keşfettiği reklam uygulamaları şu şekilde:
- Loot the Castle
- Run Bridge
- Shinning Gun
- Racing Legend 3D
- Rope Runner
- Wood Sculptor
- Fire-Wall
- Ninja Critical Hit
- Tony Runs
GOOGLE PLAY STORE'DA DA AYNI SORUN
Benzer bir reklam sahtekarlığı Google Play Store’da da görüldü. Play Store için “Scylla” araştırması sürüyor olsa da, 70’den fazla uygulama tespit edildiği belirtildi.
Adware uygulamalarının başlıca batarya ömrünü kısalttığı ve mobil veriyi tükettiği biliniyor. Ayrıca kişisel bilgilerinize de erişme potansiyeline sahip.
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