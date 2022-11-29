2022 App Store Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

29 Kasım 2022 Salı, 10:38

2022 App Store Ödülleri için kazananlar açıklandı. Farklı kategorilerde sıralanan mobil uygulamalar arasında bu yıl çıkan ve kısa sürede yükselişe geçenler var. Yılın iPhone uygulaması BeReal olurken, yılın iPad uygulaması da GoodNotes 5 oldu.

APP STORE'UN EN İYİ UYGULAMALARI BELLİ OLDU

2022 yılında öne çıkan diğer uygulamalar ise şu şekilde sıralandı: Yılın Mac Uygulaması, MacFamilyTree 10, Yılın Apple TV Uygulaması, ViX ve Yılın Apple Watch Uygulaması Gentler Streak oldu.

Oyun tarafında ise en iyiler şu şekilde sıralanıyor: