Apple'ın akıllı gözlükleriyle ilgili neler biliyoruz?

Yayınlanma: 06.10.2024 - 22:26

Güncelleme: 06.10.2024 - 22:26

Apple'ın uzun bir süredir akıllı bir gözlük üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Apple Vision Pro'yu piyasaya sürdükten sonra asıl beklentiler günlük olarak da kullanılabilecek daha küçük ve fonksiyonel bir akıllı gözlüğün tanıtılmasına kaydı.

APPLE AKILLI GÖZLÜĞÜNDE MICROLED EKRAN KULLANABİLİR

Yakın zaman önce ortaya çıktığına göre 2026 yılında bir aksilik olmazsa seri üretime girecek akıllı gözlüklerde microLED teknoloji kullanılacak.

X üzerinden ortaya atılan yeni iddiaya göre Apple'ın asıl odağı microLED ekranlara kaydı. Bu akıllı gözlükte microLED kullanmayı planlayan Apple, Watch Ultra akıllı saatinde de bu ekranları kullanmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bu bilgiler iddianın ötesine geçemiyor ancak önümüzdeki yıllarda cihazlar hakkında daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.