Apple'ın yeni iPad Air modeli ne zaman tanıtılacak?
Apple'ın daha birkaç ay önce tanıttığı iPad Air modeli önümüzdeki yıl tekrar güncellenecek. Peki hangi özelliklere sahip olacak?
Apple, yeni nesil iPad Air modelini 2025 yılının ortalarında tanıtabilir. Bloomberg'ün edindiği bilgiye göre Apple, 1 yıl geçtikten sonra yeni bir iPad tanıtacak. Peki bu kararın ardında ne var? İddiaya göre Apple'ın iPad Air modelini yenilemek istemesinin nedeni Magic Keyboard'u güncellemek istemesi.
APPLE, 2025 YILINDA YENİ iPAD AIR MODELİNİ TANITACAK
iPad Pro modellerinde yeni fonksiyonel tuşların yer aldığı Magic Keyboard kullanılabiliyor. Ancak bu kılıf iPad Air modellerinde desteklenmiyor, Apple, bu modelinde de kılıfın desteklenmesini istiyor.
Burada iPad Air'da hangi diğer özelliklerin ekleneceği henüz bilinmiyor ancak işlemci tarafında M3 ya da özellikleri biraz azaltılmış M4 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Cihazda aynı zamanda Wi-Fi desteği ve kamera gibi güncellemelerin de yer alması oldukça yüksek.
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