Apple'dan akıllı saat ve iPhone'lar için yeni güncelleme

Yayınlanma: 04.10.2024 - 19:17

Güncelleme: 04.10.2024 - 19:17

Apple, akıllı saatleri ve telefonları için yeni bir güncelleme yayınladı. Apple Watch'larda yaşanan pil sorununa odaklanan watchOS 11.0.1 güncellemesinin yanı sıra iPhone'lar için iOS 18.0.1 yayınlandı.

APPLE, YENİ AKILLI SAAT VE iPHONE GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI

iOS 18.0.1 güncellemesi iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde yaşanan bazı küçük hataları düzeltiyor.

Apple Watch'larda ise pilin beklenenden hızlı tükenmesine neden olan hata, watchOS 11.0.1 ile çözülüyor. Öte yandan bazı kullanıcıların yaşadığı dokunmatik ekranın tepkisiz kalması ve beklenmedik yeniden başlatılmasına neden olan hata da çözülüyor.