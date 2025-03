Apple, Siri odaklı özelliği sebebiyle reklam filmini kaldırdı

Apple, bir süredir Apple Intelligence(AI) yapay zekası odağında eleştiriliyor. iPhone 15 ve üzeri modellere geleceği söylenen yapay zeka özelliklerinin halen sunulmaması veya yavaş yavaş bazı özelliklerin sunulması, oldukça eleştiriliyor. Bu eleştiriler devam ederken, AI ile Siri'nin daha da becerikli hale geleceği aktarılmıştı. Ancak işler pek de öyle olmadı.

Siri'nin beklenen yükseltmeleri alamaması, ve artık iOS 19'da AI özelliklerinin gelecek olması eleştirileri daha da artırdı. Bunun sebebi ise Apple'ın daha önce yayınladığı Siri reklam filmi olmuştu.

En son The Last Of Us'ın dizisinde Elle karakterini canlandıran, Bella Ramsey’in yer aldığı reklam filminde, bir partide tanıdık gelen kişinin adını hatırlamayan Ramsey, bunu geçen aylarda görüştüğüm kişi kimdi diye Siri'ye soruyor. Mekan ve buluşma tarihini söylediğinde Siri ona kişinin ismini söylüyor. Yani Siri'nin takvime eklenen görüşmeleri geriye dönük saniyeler içinde tarayabildiği ve bu sayede e-posta ya da diğer bilgilere dayanarak kişinin adını bulabildiği gösteriliyor.

Apple ran this iPhone 16 ad in September 2024 showing off the new AI Siri that understands personal context.



It's now March 2025 and they just delayed the feature until sometime within the next year.



AI Siri is now an iPhone 17 feature that Apple promised for iPhone 16. pic.twitter.com/DnPnQonDgZ