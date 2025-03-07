Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u pahalı olacak

Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı söylenen katlanabilir ekranlı iPhone'u 2 bin dolardan daha pahalıya satılabilir.

Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u pahalı olacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 19:46

Apple'ın uzun bir süredir katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştirdiğine yönelik önemli paylaşımlar var. Zaman zaman iptal haberleriyle de gündem olan bu telefonun son bilgilere göre çıkacağı ancak pahalı olarak çıkacağı tahmin edildi.

KATLANABİLİR iPHONE ÇOK PAHALI OLACAK

Telefonun hangi özelliklerle çıkacağına yönelik pek çok iddia bulunuyor. Apple analisti ve daha önce isabetli iPhone yorumlarıyla adını sıklıkla duyduğumuz Ming-Chi Kuo katlanabilir ekranlı iPhone için paylaşımda bulundu. Buna göre, telefonun 2026 yılında tanıtılabileceği, FaceID'nin bulunmayacağı ve kullanılan malzemelerden kaynaklı olarak 2 bin dolar ve üstü bir fiyata satışa çıkabileceği ortaya çıktı. 

Telefonun tasarımı ve ekranın kalitesi noktasında yıllardır bir istikrar sağlanamadığı için katlanabilir iPhone'un çıkmadığı biliniyor. Çünkü katlanabilir ekranlı telefonlarda bazı menteşe sorunları yaşanıyorken, kullanıma bağlı olarak zamanla kırışan ekran ortası ve hassas ekran kaynaklı kırılmalar olabiliyor.

Apple bu durumları minimuma indirmek istediği için çalışmalar halen sürüyor ve yeni iPhone bu yüzden 2026'da çıkacak gibi duruyor. Söylenene göre paslanmaz çelik ve titanyum kaplaması bulunacak bu iPhone'da ekran katlandığında kırışan bir görünüm olmayacak. FaceID'nin eklenmesi beklenmiyor ancak onun yerine TouchID yer alabilir.


Etiketler: #Katlanabilir ekranlı iPhone #Apple iPhone

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