Apple yeni Mac'lerini ve M3 Ultra'yı tanıttı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:09

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:09

Apple'ın M4 çipli yeni MacBook Air serisi iki farklı boyutta sunuluyor. 13 inç ve 15 inç seçeneklerine sahip yeni MacBook, geçen yılki modelde olduğu gibi başlangıç olarak 16 GB RAM kapasitesine sahip olarak geliyor.

Bu istenirse 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Bu yükseltme sayesinde Apple Intelligence MacBook Air'a gelmiş oluyor.

YENİ M4 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR TANITILDI

Daha hızlı veri aktarımı için iki Thunderbolt 4 bağlantısı bulunuyor. Cihazda Center Stage destekli kamera da bulunuyor.

M4 işlemcili MacBook Air 13 inç 49 bin 999 TL iken, M4 işlemcili MacBook Air 15 inç 59 bin 999 TL olarak Türkiye'de ön siparişe açıldı. Yeni MacBook'ların 12 Mart'ta kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

M4 MAX VE M3 ULTRA İŞLEMCİLİ YENİ MAC STUDIO'LAR

Apple Mac Studio serisinin de yeni modellerini duyurdu. M4 Max ve M3 Ultra işlemcilerine sahip olan yeni modellerin 2022 yılında tanıtılan en son modellerine benzer bir tasarıma sahip.

M3 Ultra işlemcisi, 32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU'ya sahip. M4 Max ise 14 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU ile karşımıza çıkıyor.

EN YÜKSEK ÖZELLİKLERE SAHİP MODELİ SATIN ALMAK İSTERSENİZ 705 BİN TL ÖDEMENİZ GEREKİYOR

Mac Studio'da Macbook Air'a kıyasla Thunderbolt 5 bağlantısı bulunuyor ve bu çok daha hızlı bir veri transferi sunuyor. Cihazda iki adet USB-C girişi ve SD kart haznesi, arka tarafta ise dört adet Thunderbolt 5, HDMI, 10Gb Ethernet, iki USB-A bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor. M3 Ultra işlemcisine sahip model ise aynı anda 8 adet Pro Display XDR ekranı destekliyor olmasıyla bir adım öne çıkıyor.

Mac Studio’nun başlangıç fiyatı ise M4 Max işlemcisine sahip modelde 99 bin 999 TL olurken, M3 Ultra'ya sahip modelde 199 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. Eğer M3 Ultra'nın en üst özelliklerine sahip versiyonunu almak isterseniz 704 bin 999 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor.