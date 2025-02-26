Apple ırkçı kelimesini yanlış gösteren hatayı düzeltiyor

Apple, iPhone'lardaki sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hatanın düzeltilmeye çalışıldığını bildirdi.

Apple ırkçı kelimesini yanlış gösteren hatayı düzeltiyor
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 20:12

Bir Apple sözcüsü, yaptığı açıklamada, sesi metne dönüştürme modeliyle ilgili bir sorunun farkında olduklarını ifade etti.

Sözcü, sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hataya ilişkin bir düzeltme uygulayacaklarını açıkladı.

Şirket, aksaklığın sesin ilk işleme aşamasında meydana geldiğini belirterek konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine gösterebildiğini kaydetti.


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