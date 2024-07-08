Siri'nin akıllanacağı tarih belli oldu
Siri'yi akıllandıracak ve ona farklı özellikler kazandıracak Apple Intelligence, bu yıl gelmeyecek.
Apple, iPhone'lara yeni yapay zeka özelliklerini getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sesli asistan Siri de bazı özellikler kazanacak. iPhone'ları daha pratik bir şekilde kullanmayı sağlayacak olan yeni Apple Intelligence özellikleri, Siri'ye beklenenden sonra gelecek. Yeni gelen bilgilere göre 2025'te sunulacak.
SIRI'YE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİN BİR KISMI SENEYE GELECEK
Güncellenmiş ve yeni özellikler kazanmış Siri, 2025 yılının ilk döneminde karşımıza çıkacak.
iOS 18.4 güncellemesiyle karşımıza çıkacak Apple Intelligence özellikleri, 2025 yılına kadar sunulmayacak. Daha önce iOS 18 ile gelmesi beklenen yeni yapay zeka özelliklerinin, iOS 18.4 güncellemesine kalması ise Appple Intelligence'ın kullanıcıya ulaşmasını da geciktirmiş olacak.
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