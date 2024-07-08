Siri'nin akıllanacağı tarih belli oldu

Siri'yi akıllandıracak ve ona farklı özellikler kazandıracak Apple Intelligence, bu yıl gelmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:38
Siri'nin akıllanacağı tarih belli oldu
Abone Ol google-news

Apple, iPhone'lara yeni yapay zeka özelliklerini getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sesli asistan Siri de bazı özellikler kazanacak. iPhone'ları daha pratik bir şekilde kullanmayı sağlayacak olan yeni Apple Intelligence özellikleri, Siri'ye beklenenden sonra gelecek. Yeni gelen bilgilere göre 2025'te sunulacak.

SIRI'YE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİN BİR KISMI SENEYE GELECEK

Güncellenmiş ve yeni özellikler kazanmış Siri, 2025 yılının ilk döneminde karşımıza çıkacak. 

iOS 18.4 güncellemesiyle karşımıza çıkacak Apple Intelligence özellikleri, 2025 yılına kadar sunulmayacak. Daha önce iOS 18 ile gelmesi beklenen yeni yapay zeka özelliklerinin, iOS 18.4 güncellemesine kalması ise Appple Intelligence'ın kullanıcıya ulaşmasını da geciktirmiş olacak.


iPhone Siri haberleri Apple Siri haberleri siri haberleri Apple Intelligence haberleri Apple Intelligence özellikleri haberleri

İlgili Haberler

iOS 18 ile Siri'ye hangi yapay zeka özellikleri gelecek?

iOS 18 ile Siri'ye hangi yapay zeka özellikleri gelecek?
iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?

iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?
iPhone'da aramayı kapatmak için Siri nasıl kullanılır?

iPhone'da aramayı kapatmak için Siri nasıl kullanılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler