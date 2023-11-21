iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone'larında Siri adlı bir sesli asistan bulunuyor. Siri kullanıcıların sesli komutlarını yerine getirebiliyor. Ancak kilitli ekranda çalışması için ayarlanması gerekiyor. Peki iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?
iPhone kullanıcıları genellikle cihazlarının ekranı kapalıyken "Hey Siri" komutunu kullanarak Siri'ye erişebiliyor. Ancak, iPhone'u bir yüzeye yerleştirdiğinizde veya ekran kapatıldığında "Hey Siri" komutu otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Peki iPhone'larda ekran kilitliyken Siri nasıl çalıştırılır?
IPHONE'LARDA EKRAN KİLİTLİYKEN SİRİ NASIL ÇALIŞTIRILIR?
Bu ayarı etkinleştirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
- iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.
- Erişilebilirlik'e dokunun.
- Aşağı kaydırın ve Siri'ye dokunun.
- "Hey Siri" için Her Zaman Dinle seçeneğinin yanındaki anahtarı yeşil AÇIK konumuna getirin.
Bu ayarın etkinleştirilmesiyle birlikte, Siri artık cihazınızın yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmiş veya cebinizde olsa bile "Hey Siri" komutunu dinleyecek.
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