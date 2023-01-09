Apple Store'ların sayısı artmaya devam ediyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:42

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:42

Fiziksel mağazalarını kapatan onlarca ünlü marka var ancak Apple, ilk kez The Financial Times tarafından bildirildiği gibi Hindistan'da büyük çaplı bir Apple Store açmayı planlıyor. Bu konu hakkında resmi açıklama yapılmasa da açılan iş ilanları fiziksel bir mağazanın açılacağına işaret ediyor.

APPLE, FAALİYETLERİNİ ÇİN'DEN HİNDİSTAN'A KAYDIRIYOR

Hindistan genelinde çeşitli pozisyonlarda onlarca yeni ilanı açıldı. Hatta fark edildiği kadarıyla bazı kişiler işe alındı ve bunu Linkedln hesaplarında paylaştılar.

Tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere farklı pozisyonları içine alan bu iş ilanları, Mumbai ve Yeni Delhi gibi bölgelerde aktif.

Bir diğer yandan The Economic Times da yılın başlarında Apple'ın Mumbai'de büyük bir mağaza açacağını gösteren bir rapor yayınlamıştı.

ABD ve Çin arasındaki gerilimden etkilenen Apple, üretimini Çin'den farklı ülkelere taşımak istiyor. Bu çabanın bir sonucu olarak Hindistan'daki faaliyet alanını genişletmek isteyen şirket, yakın zaman önce iPhone 14 üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırmıştı.