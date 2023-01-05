Apple, iPhone 15'in ekranında Samsung'u tercih etmeyebilir

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:37

Samsung ve Apple’ın rekabeti her geçen yıl daha da kızışıyor. Öyle ki Samsung, eline geçtiği her fırsatta iPhone ile dalga geçmeyi ihmal etmiyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, aynı zamanda iPhone’un başarısına da önemli katkı sağlıyordu. Bunun nedeni ise sağladığı ekranlardı.

Samsung, iPhone X’ten bu yana Apple’ın telefonlarında kullandığı OLED panellerinin birincil sağlayıcısı konumunda. Ancak, dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamalar, bunun değişebileceğini ortaya koyuyor.

BOE, YENİ iPHONE'UN EKRAN TEDARİKÇİSİ OLABİLİR

Kuo, Apple’ın OLED ekranlar için Çinli şirket BOE ile anlaştığını ve Samsung’un iPhone’larda OLED tedariğindeki hakimiyetini kaybedebileceğini söylüyor. Ünlü analiste göre BOE’nin satışları bu yıl hızla büyüyerek Samsung ve LG’nin önüne geçebilir. Bu da 2024 yılında Çinli şirketin ekran konusunda birincil tedarikçi olabileceğini ve çoğu iPhone 15’te BOE’yi görebileceğimiz anlamına geliyor.

Webtekno'nun haberinde aktardığı detaylara göre Kuo, ayrıca BOE’nin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ekranları için sipariş aldığını eklerken şirketin, iki telefon için pazar payının ilerleyen zamanlarda yüzde 70’e ulaşabileceğini ekledi. Şirket, geçtiğimiz yıl sadece 6,1 inçlik iPhone 14 için sipariş almıştı.

BOE’nin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (Ultra da olabilme ihtimali var) için lider ekran sağlayıcısı olmayacağının belirtildiğini ekleyelim. Kuo’ya göre bu tarafta Samsung’un hakimiyeti devam edecek.