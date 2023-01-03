İddia: Apple, en ucuz kablosuz kulaklığı üzerinde çalışıyor
Apple'ın AirPods tarafında 'lite' model geliştirdiği ve bunun da şirketin en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı olacağı iddia edildi.
Apple'ın ürün gamı diğer teknoloji şirketleri kadar çeşitli değil ve ürünlerinin neredeyse tamamı 'premium' yapıda olduğu için yalnızca ülkemizde değil, ABD dışındaki pek çok ülkede yüksek fiyatlara satılıyor. Bir diğer yandan yeni iddialara göre Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods için lite versiyon geliştiriliyor. Bu sayede kulaklıklar Apple'ın en uygun fiyatlı AirPods'ları olacak.
APPLE'IN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI SÖYLENEN AIRPODS LITE HAKKINDA BİLİNENLER
AppleInsider'ın analistlere dayandırdığı haberine göre Apple, diğer markalarla rekabet edebilmek adına uygun fiyatlı AirPods üzerinde çalışmaya başladı. Öte yandan, 9to5Mac tarafından aktarılan detaylarda ise Apple'ın geliştirmek üzere olduğu uygun fiyatlı kulaklık iddiası analist Jeff Pu'nun yorumlarına dayandırılıyor.
Her yıl AirPods satışlarının düştüğüne değinen Pu, Apple'ın bu senaryoya karşılık yeni koz olarak daha uygun fiyatlı modeli oyun alanına dahil edeceğinin altını çiziyor.
AirPods Lite modelinde hangi özelliklerin olacağı ya da olmayacağına yönelik bilgiler sınırlı olsa da önceki söylentilere göre standart AirPods'un bazı özelliklerinin kırpılmasıyla karşımıza çıkması bekleniyor.
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