Apple tekrar dava edildi: Gerekçe yine aynı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:52

Dünyanın lider teknoloji markalarından Apple, gündeme sık sık yeni davalarla geliyor. Şimdi ise daha önce karşı karşıya kaldığı bir şirket ile tekrar başı dertte. Bir yazılım şirketi olan SpaceTime3D, Apple’ın patentlerden birini ihlal ettiğini iddia ediyor.

SPACETIME3D, BİR KEZ DAHA APPLE’A DAVA AÇTI

ShiftDelete'in haberine göre; SpaceTime3D, iPhone, iPad ve Apple Watch’taki çoklu görev uygulaması ve Safari sekmelerinin 3D kullanıcı arayüzü patentlerinden birini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a dava açtı. Davacı şirket, biri ilk defa 2007’de dosyalanmış olan 3 farklı tartışmalı patent hakkında Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi‘ne şikayette bulundu.

'PATENT İHLALİ' İDDİASI

Davada Apple’ın Switcher ve Safari Sekme Görünümü özelliklerinin, içeriği üç boyutlu olarak görüntüleyerek küçük cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullandığı yolun SpaceTime3D’ye ait bir patenti ihlal ettiği ileri sürülüyor.

Cupertino şirketi, haberlerden edindiği bilgi ile Apple’ın patent ihlali yaptığı düşünülen bu teknolojileri fark etti. SpaceTime3D’nin kurucusu Ezra Bakhash ise, bunu ismi açıklanmayan bir Apple yöneticisine gösterdi. Sonunda bir şekilde bilgiler Apple’ın dahili birimlerine de ulaştı.

'JÜRİ DAVASI' TALEBİ

Şimdi davacı şirket, Apple’ın fikri mülkiyet haklarını kasıtlı olarak ihlal ettiğini ve ayrıca Apple’ın bu teknolojiyi kendisi için patentlemeye çalıştığını iddia ediyor. Fakat patent sahibi SpaceTime3D olduğundan şirketin bu girişimi reddedildi.

SpaceTime3D, Apple’ın patenti ihlal ettiğine dair bir mahkumiyet talep ediyor ve bir jüri davası istiyor. Bunun yanında, Cupertino şirketinin tazminat ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bazı ücretler ödemesini talep ediyor.