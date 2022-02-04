'Bugüne kadarki en ucuz model olacak' denmişti: iPhone SE 2022’nin fiyatı sızdırıldı

04 Şubat 2022 Cuma, 16:48

Pandemi döneminde yaptığı satışlarla rekor düzeyde gelir elde eden teknoloji devi Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak geçen eylül ayında iPhone 13 serisini piyasaya süren şirket, şimdi de 'uygun fiyatlı' olacağı söylenen iPhone SE 2022 için kolları sıvadı.

Teknoloji devi, uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisinde son olarak iPhone SE 2020 cihazını çıkarmıştı. Şimdi de iPhone SE 2022 yeni modelini tanıtacak. Özellikleri sık sık sızıntıya uğrayan uygun fiyatlı akıllı telefonun fiyatı ortaya çıktı.

IPHONE SE 2022'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

ShiftDelete'in haberine göre; akıllı telefonun adının, iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus olması gibi üç olasılık var. Mart ayında pazara çıkması beklenen ürün, iddialara göre iPhone 8 tasarımıyla gelecek.

'Uygun fiyatlı' olacağı söylenen ve 5G özelliğine sahip iPhone SE 2022, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye'de ise 4.065,66 Türk Lirası + vergiler şeklinde karşımıza çıkacak.

Touch ID konumu için iki seçenek olduğu tartışılıyordu. İlk seçenek orta tuşta, ikinci seçenek ise güç düğmesinde olabileceği yönündeydi. Tanıtımı yaklaşırken bu konu da netleşmeye başladı ve orta tuşta olacağı belirtildi.

IPHONE SE 2022’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2022, gücünü 5nm üretim sürecinden geçen A15 Bionic‘ten alacak. 5G özelliğe sahip akıllı telefon, 4.7 ya da 6.2 inç büyüklüğünde LCD panelle gelecek. Cihaz, 4GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesiyle karşımıza çıkacak.

Ek olarak ürün, 15W şarj gücü ve boyutuna bağlı olarak 3500 ya da 1821 mAh pille desteklenecek. Kamera bakımından ise 12 Megapiksel arka kameraya sahip olacak.